Mato Grosso do Sul é o sétimo Estado com o maior número de pessoas que solicitaram o auxílio

O aplicativo Caixa Tem - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Dos quase 66 milhões de pessoas no País que receberam R$ 600 devido ao auxílio emergencial, Mato Grosso do Sul tem o 7º menor percentual de pessoas que recebem algum auxílio relacionado à pandemia, sendo o maior Amapá (68,4%) e o menor Santa Catarina (24,1%). A proporção de domicílios do estado que receberam algum auxílio emergencial relacionado à pandemia passou de 41% em agosto para 40,6% em setembro.

O valor médio do benefício em MS ficou em R$ 859,00 por domicílio. Este rendimento médio é 8º menor do País, sendo AL o maior, com R$ 1.058,00 e SC o menor, com R$ 786,00.

No Brasil, a proporção de domicílios que recebeu algum auxílio relacionado à pandemia passou de 43,9% para 43,6% em setembro, com valor médio do benefício em R$ 894 por domicílio.

Os números do governo ainda não foram divulgados, mas dados da Fundação Getulio Vargas mostram que a proporção de pessoas com renda abaixo de US$ 1,9 por dia caiu para 3,3% em junho em relação a 8% no ano passado. A parcela da população abaixo da linha da pobreza diminuiu de 25,6% para 21,7% no período. Ambos os indicadores são os mais baixos em 16 anos.

O estudo, baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Covid 19 (Pnad Covid 19) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em uma comparação do ano de 2019 até julho de 2020, também mostrou que em plena pandemia as parcelas que tinham rendas per capita acima de dois salários mínimos ou renda familiar em torno de R$ 7,7 mil perderam 5,8 milhões de pessoas.