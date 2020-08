Mais estímulos são necessários, diz secretário do Tesouro dos EUA

"É preciso fazer mais", afirmou, em entrevista à CNBC. - (Foto: paraiba.com.br)

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que, embora os indicadores econômicos estejam melhorando, é interesse do governo americano implementar novas medidas de estímulos fiscais. "É preciso fazer mais", afirmou, em entrevista à CNBC.

As negociações entre republicanos e democratas por uma nova legislação estão travadas, com a oposição defendendo um pacote mais robusto que o proposto pela Casa Branca.

Durante a entrevista, Mnuchin repetiu críticas à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e ao líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, que representam a legenda oposicionista nas negociações. "Pelosi e Schumer não estão dispostos a negociar um pacote razoável", acusou.

O secretário acrescentou que há apoio nos dois partidos para a extensão do programa de empréstimos a pequenas empresas (PPP, na sigla em inglês).

Segundo ele, cinco Estados já aprovaram o benefício adicional de US$ 100 para desempregados.

Pelo decreto assinado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, na semana passada, o governo federal arca com US$ 300, enquanto os Estados são responsáveis por US$ 100. "Se democratas forem razoáveis, podemos chegar a acordo", afirmou.

Questionado sobre as negociações para a compra do TikTok por uma empresa dos EUA, Mnuchin se limitou a dizer que não pode comentar o assunto publicamente.