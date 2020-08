Mais de 50% dos comerciantes da Capital acreditam que deve levar até um ano para economia voltar ao normal

Em março, Campo Grande tinha 122.838 CNPJs registrados, sendo 63.423 de microempreendedores individuais, 22.139 prestadores de serviço e 24.544 de comércios - (Foto: Denilson Secreta)

A pandemia chegou com força em Campo Grande, trazendo prejuízos para grande parte dos comerciantes. De acordo com um levantamento realizado entre os dias 10 e 20 de agosto pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), 51% acreditam que o mercado deve levar até um ano para retomar à normalidade; para 45% dos pesquisados, a retomada plena da economia deve ocorrer entre 1 e 5 anos, e para 3%, a perspectiva de normalidade vai ocorrer somente em 2026.

Quase 70% dos comerciantes disseram que suas empresas foram afetadas pela semi paralisação da economia e 82,4% preveem mudanças na forma de atuar e realizar negócios.

Em março, Campo Grande tinha 122.838 CNPJs registrados, sendo 63.423 de microempreendedores individuais, 22.139 prestadores de serviço e 24.544 de comércios. Já no mês de junho, o número de registros reduziu para 98.088, sendo 62.719 microempreendedores individuais, 14.658 prestadores de serviço e comércio que caiu para 13.746.

Falando sobre o futuro, pelo menos 51,2% enxergam uma estagnação do seu negócio pelos próximos 12 meses, enquanto 31,7% acreditam que vai existir um crescimento, 14,6% acham que vão retroceder, e 2,4% admitem pensar no fechamento da empresa.

A pesquisa também perguntou como o empresário planeja agir para se manter ativo no mercado nos próximos meses, podendo, nesse caso, escolher várias respostas: 57,14% pretendem cortar despesas e investir em novas formas de vendas; 41,87% vão reduzir preços de produtos; 35,47% pretendem buscar linhas de crédito; 15,27% apostarão em novos investimentos, e 14,29% acreditam que a saída é mudar de ramo.

"O resultado da pesquisa reforça que os empresários da Capital não estão parados, e que mais uma vez estão indo à luta para se reinventar e não fecharem as portas. Desde o começo da pandemia a Associação Comercial tem apoiado o comércio atuando fortemente para que o setor responsável por fazer a economia de Campo Grande girar não morra. Além de atuar junto ao poder público nas decisões que impactam o funcionamento do comércio, a entidade disponibiliza vídeos com palestras, informações e exemplos que podem ajudar o empresário a ver o atual cenário com mais clareza e agir", contribuiu o presidente da ACICG, Renato Paniago.