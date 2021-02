Maioria dos leitores do portal "A Crítica" conhece famílias que passam por crise após fim do auxílio

O Governo Federal anunciou que, ao todo, devem ser depositados quase R$ 21 milhões nas contas, divididos entre mais de 22 mil pessoas - (Foto: Divulgação)

Alvo de infinitas discussões, a vinda do auxílio emergencial foi um alívio para muitas famílias. A boa notícia é que esse alívio está próximo de acontecer novamente neste primeiro semestre do ano.

Em Mato Grosso do Sul, o atual Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, defendeu a volta do auxílio e cobrou um calendário completo para o benefício e para a vacinação, durante reunião com os gestores do Brasil nesta sexta-feira (13).

O Governo Federal anunciou que, ao todo, devem ser depositados quase R$ 21 milhões nas contas, divididos entre mais de 22 mil pessoas. A autorização para o pagamento foi publicada no Diário Oficial da União. Na reavaliação, o governo federal reconheceu que essas pessoas têm direito ao benefício.

Desta vez o auxílio será dividido para 4 grupos, o primeiro vai receber 600 reais em parcela única, os outros 3 vão receber 300 reais também em parcela única. Em um cenário regional MS conta com cerca de 172 mil trabalhadores inscritos no CadÚnico que podem receber o auxílio.

A enquete realizada pelo site do portal A Crítica com início no último sábado (30) e com término hoje (6) quis saber: "Você conhece alguém que está passando por dificuldades financeiras após fim do Auxílio Emergencial?”

O resultado apontou que 87% conhecem pessoas que passam por dificuldades em razão do auxílio, já 12% afirmam não conhecer famílias nessa situação.

