Maioria dos empresários de MS espera gastos menores neste ano nas festas de fim de ano

Mesmo com a leve melhora nos últimos meses na economia local, a maioria dos empresários sul-mato-grossenses estão preparados para gastos menores em comparação com o ano passado.

Conforme o levantamento do Sebrae/MS em parceria com a Fecomércio/MS divulgada hoje (19), seja no Natal, nas comemorações do final de 2020 e até nas viagens do período, a maioria dos empresários (62%) acredita que os gastos serão menores do que em anos anteriores.

No caso do Natal, 19% a expectativa que as compras de presentes serão como nos anos anteriores. A data é seguida pelo Ano Novo (17%) e as viagens de final de ano (14%).

O levantamento traz que 53% dos empresários do Estado, alegaram que as mudanças surtiram o efeito desejado nas vendas em comparação com julho. Cerca de 36% dos empresários tiveram dificuldade na implementação dessas estratégias.

Apesar disso, 86% manterão tais estratégias no pós pandemia. Pode-se dizer com isso, que de fato, essas estratégias estão amenizando os impactos negativos advindos do Covid-19 sobre o comércio e que se demonstraram com potencialidades para o futuro.

A mesma pesquisa mostra que, entre os respondentes, enquanto 39% das mulheres intensificaram o uso de plataformas on-line para comercializar produtos ou serviços, 22% dos homens implementaram esta mudança durante a pandemia. Além disso, para 90% das empreendedoras, a alteração será mantida no pós-pandemia.

Entre os que não realizaram alterações nos negócios neste período, 27% dos homens se encaixaram no perfil, já apenas 13% das mulheres tiveram o mesmo posicionamento. Além disso, a pesquisa mostra que as mulheres tenderam a negociar mais valores, seja ofertando novas condições de pagamento, fornecendo descontos maiores ou renegociação dívidas anteriores.

Apesar do cenário, o levantamento mostra que elas estão mais cautelosas que os homens. Para se ter uma ideia, as lideranças femininas demitiram menos, mas tiveram que fazer mais redução de jornada e salário. Segundo o estudo, 42% dos empreendimentos do estado são liderados por mulheres.

Em se tratando dos setores que houve mais demanda, o setor de alimentação pronta foi o que mais teve aumento na visão dos consumidores com 48%, seguido de saúde (29%), educação (28%), moda (17%) e eletrônicos/eletrodomésticos (13%).

“Nessa versão da pesquisa fizemos um recorte para entender qual foi o comportamento da mulher empreendedora em relação aos empreendedores. Percebemos que elas tiveram uma inserção maior nos canais on-line. Elas também demitiram menos, mas fizeram mais redução de jornadas e salários, e pretendem contratar menos nos próximos meses”, afirma a analista-técnica do Sebrae/MS Vanessa Schmidt.