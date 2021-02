Maioria das lojas de shoppings funciona em horário normal no carnaval, diz Alshop

Shopping - Foto: Reprodução/Internet

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) disse em nota que "a grande maioria das lojas de shoppings funcionarão em horário normal, durante 12 horas diárias (das 10 horas às 22 horas)" durante os dias do Carnaval. A conclusão veio de um levantamento da entidade com seus associados.

"A abertura em tempo integral é muito positiva, pois assim é possível permitir que as compras sejam feitas sem aglomerações, uma vez que não haverá festividades típicas do carnaval nesta data", comenta Nabil Sahyoun, presidente da Alshop, no comunicado.