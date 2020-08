Maioria das Bolsas da Ásia fecha em alta, seguindo tom positivo de NY

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 4, seguindo o tom positivo de Wall Street na segunda-feira, que foi marcado por forte valorização de ações de tecnologia. O índice acionário Hang Seng liderou os ganhos na Ásia, com alta de 2% em Hong Kong, a 24.946,63 pontos, graças em parte ao bom desempenho de papéis de tecnologia após o Nasdaq renovar máxima de fechamento no último pregão.

Na segunda-feira, os mercados acionários de Nova York foram impulsionados por dados mostrando que a atividade manufatureira está se recuperando da pandemia de coronavírus não apenas nos EUA como em outras partes do mundo.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei subiu 1,7% em Tóquio hoje, a 22.573,66 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto registrou modesta alta de 0,11%, a 3.371,69 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,29% em Seul, a 2.279,97 pontos, e o Taiex assegurou ganho de 1,57% em Taiwan, a 12.709,92 pontos.

A exceção foi o Shenzhen Composto, índice chinês de menor abrangência que caiu 0,65%, a 2.300,50 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, também favorecida pelo setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 1,88% em Sydney, a 6.037,60 pontos, apagando a maior parte das perdas acumuladas nas duas sessões anteriores.

Na madrugada desta terça, o BC da Austrália (RBA) manteve seu juro básico na mínima histórica de 0,25% pelo quinto mês consecutivo, mas alertou que vai comprar mais bônus do governo na quarta-feira, 5, para garantir que o rendimento do papel de três anos fique em linha com a meta oficial, que também é de 0,25%.

