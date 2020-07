Juros: taxas seguem ajuste para cima do dólar e renovam máximas com dado dos EUA

Ontem, os vencimentos curtos e médios fecharam entre estabilidade e baixa, enquanto os longos subiram, já antecipando a operação do Tesouro - (Foto: Reprodução)

Os juros futuros abriram esta quinta-feira com viés de alta, acompanhando o ajuste para cima na cotação do dólar depois de quedas recentes. Após a primeira meia hora de negócios, renovaram as máximas da sessão, refletindo a resposta da moeda americana ante o real ao dado de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Houve uma alta para 1,416 milhão, acima da previsão, para 1,3 milhão de solicitações.

A expectativa com o leilão do Tesouro Nacional ajuda a puxar os juros para cima. Ontem, os vencimentos curtos e médios fecharam entre estabilidade e baixa, enquanto os longos subiram, já antecipando a operação do Tesouro.

O Tesouro realiza nesta quinta-feira leilão tradicional de Letras do Tesouro Nacional (LTN), Notas do Tesouro Nacional - série F (NTN-F) e Letras Financeiras do Tesouro (LFT). O acolhimento das propostas será feito entre 11h e 11h30.

Às 9h48, o DI para janeiro de 2022 tinha taxa de 3,00% ante 2,97% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2025 indicava 5,60% ante 5,55%. O DI para janeiro de 2027 apontava 6,44% ante 6,39% no ajuste anterior.