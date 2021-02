Juro têm viés de alta após IGP-DI forte e com questão fiscal no radar

Juros - (Foto: Agência Brasil)

Apesar da queda do dólar ante o real, os juros futuros sobem em toda a curva nesta sexta-feira, 5, mostrando cautela bem limita do investidor após a aceleração do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro e com o fiscal. Ao mesmo tempo, ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenha falado na quinta-feira de retomar o auxílio emergencial, ele mostrou preocupação com a questão fiscal.

Às 10h12, o DI para janeiro de 2027 estava em 7,06%, de 6,99% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 4,98%, de 4,88% no ajuste de quinta-feira, enquanto o vencimento pra janeiro de 2022 marcava 3,41%, de 3,37%.

Nesta sexta-feira, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que IGP-DI registrou alta de 2,91% em janeiro, após um avanço de 0,76% em dezembro de 2020.

Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 26,55% em 12 meses. Em 2020, o IGP-DI fechou com alta de 23,08%.