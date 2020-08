Jeff Bezos, da Amazon, é a primeira pessoa a alcançar fortuna de US$ 200 bi

O presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, é a primeira pessoa do mundo a atingir a fortuna de US$ 200 bilhões, de acordo com a revista Forbes. Nesta quarta-feira, 26, Bezos registrou uma fortuna de US$ 204,6 bilhões - o executivo possui US$ 90 bilhões a mais que Bill Gates, que é segundo mais rico do mundo.

Segundo a Forbes, que monitora bilionários há 40 anos, ninguém nunca havia atingido a marca, mesmo considerando o ajuste de inflação. A revista afirma que o feito de Bezos foi impulsionado pela alta das ações da Amazon nesta quarta, que registraram alta de 2%.

A Amazon vem crescendo exponencialmente nos últimos meses em meio à quarentena e ao aumento de demanda pelo comércio eletrônico. A companhia registrou seu maior lucro trimestral da história no intervalo entre abril e junho de 2020, um ganho de US$ 5,2 bilhões no trimestre.

Bezos possui 11% das ações da Amazon, o que representa 90% de sua fortuna. No ano passado, ele se divorciou de sua esposa MacKenzie Scott, que é considerada hoje pela Forbes como a 14ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 63 bilhões.