Japão: PMI industrial sobe em dezembro, 1ª estabilização após 19 meses em queda

O índice dos gerentes de compras (PMI) do setor industrial do Japão subiu de 49 em novembro a 50 em dezembro, informou nesta segunda-feira (4) a IHS Markit, que divulga o indicador em parceria com o Jibun Bank. É a primeira vez desde abril de 2019 que o indicador mostra estabilidade ante o mês anterior. Números abaixo de 50 apontam retração - como ocorreu nesse período de 19 meses.

O resultado em dezembro foi impulsionado por relatos de que, após 23 meses em queda, o volume de produção se manteve estável, enquanto as contratações foram positivas depois de 10 meses em baixa. "As empresas relataram um aumento sustentado no otimismo, com um terço dos entrevistados prevendo um aumento na produção nos próximos 12 meses. Isso está em linha com a previsão da IHS Markit para que a produção industrial cresça 7,3% em 2021", destacou, em nota, o economista da IHS Markit Usamah Bhatti.