O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão caiu 0,4% em outubro ante igual mês do ano passado, segundo dados oficiais. Já o núcleo do CPI japonês teve queda anual de 0,7% no último mês, resultado que veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.