Janeiro registra saldo positivo de quase 90% na quantidade de vagas de emprego em MS

Centro de Campo Grande - (Foto: Edemior Rodrigues)

Em um novo saldo divulgado nesta terça-feira (16), Mato Grosso do Sul fechou janeiro com 3.483 vagas de empregos formais. A diferença é entre os 19.455 admitidos e 15.972 demitidos, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

No comércio, o saldo foi de 793 vagas e no setor de serviços 1.504. O saldo de janeiro de 2021 é 87,8% maior que o de janeiro de 2020, quando o resultado entre admissões e demissões foi de 1.854.

O País fechou o mês de janeiro de 2021 com um saldo de 260.353 empregos formais. O saldo é o melhor da série histórica para o mês de janeiro e é resultado de 1.527.083 admissões e 1.266.730 desligamentos. O numero também é maior do que o registrado em dezembro de 2020, quando a geração de empregos ficou em 142.690 postos de trabalho.

Com isso, o estoque de empregos formais no país chegou a 39.623.321 vínculos, o que representa uma variação de 0,66% em relação ao estoque do mês anterior. De acordo com o ministério, a modernização trabalhista teve papel importante na geração de empregos de janeiro.

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Daniela Dias, avalia que alguns fatores explicam os resultados.

"O primeiro deles é que a maioria das pessoas começou o ano com melhores expectativas e otimistas, em relação a 2021. Mais de 60% esperam um ano melhor, temos, sim, um grande desafio, mas acredita-se que com o aprendizado de 2020 teríamos uma grande potencialidade para 2021. Essas potencialidades direcionam tanto os consumidores quanto os investidores em suas tomadas de decisões, sobre consumo ou contratação".



Daniela acrescenta que a inadimplência foi reduzida e a confiança aumentada do empresário, além de alguns segmentos específicos que se destacaram. "o consumo passou a ser atividade de lazer mesmo que à distância, um consumo um pouco mais diferenciado".