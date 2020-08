Investidor ingressa com R$ 1,9 bi na B3 no dia 4 em pregão histórico

(Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,970 bilhão na B3 no pregão da última terça-feira, 4. Em pregão histórico marcado pela venda da participação do BNDES na Vale por R$ 8,1 bilhões, o Ibovespa fechou em queda de 1,57%, aos 101.215,87 pontos.

O giro financeiro ficou em R$ 40,1 bilhões.

Em agosto, em apenas dois pregões a bolsa apresenta um saldo positivo de R$ 2,054 bilhões em recursos estrangeiros, resultado de compras de R$ 32,284 bilhões e vendas de R$ 30,230 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 82,858 bilhões do mercado acionário brasileiro.