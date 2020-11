Infraestrutura quer fechar ano com leilão de mais 4 terminais portuários

O Ministério da Infraestrutura prevê fechar 2020 com o leilão de mais quatro terminais portuários, cujos certames estão previstos para o dia 18 de dezembro - (Foto: Agência Brasil)

O Ministério da Infraestrutura prevê fechar 2020 com o leilão de mais quatro terminais portuários, cujos certames estão previstos para o dia 18 de dezembro. Os terminais que serão arrendados estão em Paranaguá (PR), Maceió (AL) e dois em Aratu, na Bahia. Para este ano, também devem ser assinadas as prorrogações antecipadas das ferrovias operadas pela Vale: Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM).

Além disso, a pasta pretende publicar ainda neste ano editais de concessão de 31 ativos que serão leiloados no próximo ano, como do trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), da BR-153/080/414 (GO-TO), da BR-163/230 (MT-PA), de terminais portuários, e da 6ª rodada de concessões aeroportuárias, que tem 22 terminais.

Alguns desses projetos ainda dependem do aval do Tribunal de Contas da União (TCU) para que o edital possa ser publicado, mas a expectativa do governo, segundo apurou o Broadcast, é de que a Corte delibere sobre as matérias durante as próximas semanas.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado nesta segunda-feira, 23, o Ministério da Infraestrutura prevê leiloar ativos e renovar contratos de concessão no próximo ano que irão garantir R$ 137,6 bilhões de investimentos para o setor. A estimativa envolve 52 ativos. Até agora, o levantamento é de que 32 ativos ligados à pasta já foram desestatizados, além da assinatura de renovação antecipada da Malha Paulista e da liquidação da Companhia Docas do Maranhão (Codomar).