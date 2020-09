Inflação pelo IPC-S fecha em alta em agosto em quatro capitais

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou agosto com taxas de inflação mais altas do que as registradas no mês anterior em quatro das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A maior alta da inflação ocorreu em Belo Horizonte (0,45 ponto percentual, ao passar de 0,10% em julho para 0,55% em agosto).

Também tiveram alta nas taxas Brasília (0,27 ponto percentual, indo de 0,40% para 0,67%), Rio de Janeiro (0,21 ponto percentual: de 0,16% para 0,37%) e São Paulo (0,08 ponto percentual, indo de 0,64% para 0,72%).

Ao mesmo tempo, três capitais tiveram queda: Salvador (-0,54 ponto percentual: de 0,69% em julho para 0,15% em agosto), Porto Alegre (-0,11 ponto percentual: de 0,52% para 0,41%) e Recife (-0,02 ponto percentual: de 0,62% para 0,60%).

A média nacional do IPC-S, divulgada ontem (1o), teve alta de 0,04 ponto percentual, ao subir de 0,49% em julho para 0,53% em agosto.