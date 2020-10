Indústrias em MS continuam a crescer mesmo diante pandemia

Industria - (Foto: Fiems)

O setor industrial de Mato Grosso do Sul registrou alta 4,34% na geração de vagas de trabalho. Os dados constam do levantamento do Radar Industrial da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), divulgado hoje (9). Segundo os números, a indústria emprega atualmente 130.439 trabalhadores com carteira assinada, e a receita deve encerrar o ano na casa dos US$ 3,74 bilhões.

De acordo com o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, o volume de trabalhadores com carteira assinada de janeiro a agosto deste ano, representaram um aumento de 4,34% na comparação com 2019. O salto foi de 125.015 para 130.439.

O número de estabelecimentos industriais bateu 6.014 empresas e a produção industrial deve chegar ainda em 2020 a uma movimentação de R$ 53,9 bilhões. A estimativa é que o PIB industrial feche o ano em R$ 23,1 bilhões, o que equivale a a 23% do total do PIB de MS, que prevê encerrar 2020 em R$ 116,7 bilhões.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, os dados são otimistas e ele considera que a geração de empregos seria o melhor presente que a indústria poderia dar a MS. “No início da pandemia, em março, inúmeras indústrias nos procuraram preocupadas. Por meio da área de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) do Sesi, iniciamos a elaboração dos protocolos de biossegurança para que as empresas continuassem produzindo apesar da Covid-19 e o resultado estamos verificando agora”.

Longen reforça que as negociações com o Governo do Estado, garantiram a manutenção de incentivos fiscais para segmentos atingidos pela pandemia, como o refinanciamento de dívidas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Com informações assessoria FIEMS