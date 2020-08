Indústria de MS não parou e empregos cresceram 26% mesmo em meio a pandemia de covid

Exportações de carnes puxaram crescimento no setor - (Foto: Divulgação)

O setor industrial de Mato Grosso do Sul não parou com a pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). O segmento composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, fechou o 1º semestre deste ano com avanço de 26% na abertura de empregos em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são do Radar Industrial da Fiems.

De janeiro a junho de 2020, as indústrias sul-mato-grossenses fecharam com saldo positivo de 2.484 vagas, enquanto no mesmo período de 2019 o saldo positivo foi de 1.970 vagas. Apenas em junho, o setor foi responsável pela abertura de 754 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul, resultado de 4.763 contratações e 4.009 demissões.

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, destaca que as indústrias foram o setor econômico com o melhor desempenho para o mês em Mato Grosso do Sul. “Com o bom desempenho, as indústrias estaduais garantiram, desse modo, a condição de maiores geradores de postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul até o momento”, informou.

Força industrial

O economista ressalta que o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou o 1º semestre de 2020 com um total de 127.499 trabalhadores empregados. “Esse montante indica, até aqui, um aumento de 2% em relação ao fechamento do ano anterior, quando ficou em 125.015 funcionários. Dessa forma, o setor responde por 19,4% de todo o emprego formal existente no Estado, ficando atrás dos setores de serviços, que emprega 192.460 trabalhadores e tem participação de 29,3%, e administração pública, com 142.285 empregados e participação de 21,7%”, detalhou.

No mês de junho, as atividades industriais que mais abriram vagas foram preparação de subprodutos do abate (+374), abate de aves (+359), abate de bovinos (+213), abate de suínos (+147) e fabricação de açúcar (+62). Já no período de janeiro a junho as atividades industriais que mais abriram vagas foram abate de aves (+759), abate de suínos (+730), fabricação de celulose e de papel (+710), fabricação de açúcar (+598) e construção (+586).

Em relação aos municípios, constatou-se que em 48 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a junho de 2020, proporcionando a abertura de 4.115 vagas. Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 100 vagas, destacaram-se Dourados (+722), Naviraí (+455), Rio Brilhante (+365), Sidrolândia (+267), São Gabriel do Oeste (+238), Caarapó (+236), Fátima do Sul (+202), Brasilândia (+184), Itaquiraí (+176), Água Clara (+162), Angélica (+125) e Nova Andradina (+100).