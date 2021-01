Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 90,4 em dezembro

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 87,7 pontos em novembro para 90,4 pontos em dezembro, segundo dados publicados nesta quinta-feira pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço um pouco mais tímido, a 89,3 pontos. O resultado de novembro foi ligeiramente revisado para cima, de 87,6 originalmente. A confiança do consumidor avançou de -17,6 para -13,9, enquanto a previsão apontava para uma queda a -18,7. A da indústria subiu de -10,1 a -7,2, frente ao consenso de -8,1. A de serviços passou de -17,1 para -17,4. Fonte: Dow Jones Newswires.