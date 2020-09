Índice de novas microempresas abertas em 2020 é superior aos números do mesmo período no ano passado

“Para essas pessoas, a instituição oferece um universo de cursos que podem ser feitos à distância (até mesmo pelo WhatsApp) e sem nenhum custo”, explica. - (Foto: Nilton Fukuda/ Estadão)

Mesmo com a crise a população está se arriscando, e segundo informações divulgadas pelo Sebrae Nacional, entre março e agosto, foram registrados 684 mil registros de Microempreendedores Individuais (MEI) (quase 43 mil a mais que no mesmo período de 2019).

Cerca de 100 mil novos negócios foram registrados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nesse mesmo período.

Na avaliação do presidente do Sebrae, Carlos Melles, grande parte das pessoas que estão abrindo seus negócios nesses últimos meses tem sido motivada pela necessidade decorrente da falta de empregos, um dos principais impactos gerados pela pandemia. “Normalmente as pessoas que empreendem em razão do desemprego não se preparam adequadamente e têm um sério risco de atravessar problemas na administração do negócio no futuro, mas o Sebrae está à disposição para prestar todo apoio na qualificação desses empreendedores”, afirma Melles. “Para essas pessoas, a instituição oferece um universo de cursos que podem ser feitos à distância (até mesmo pelo WhatsApp) e sem nenhum custo”, explica.