Inadimplência avança e atinge 108,6 mil consumidores em Campo Grande

Endividamento caiu no comércio da Capital - (Foto: Edemir Rodrigues)

A inadimplência da população campo-grandense cresceu 4,6% no mês passado, somando 108.622 pessoas com contas em atraso. No mês de julho o índice de pessoas com dívidas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros, em Campo Grande, apresentou ligeira queda, de 61% a 60,7%, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), desenvolvida pela CNC (Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo). Atualmente são 189.986 pessoas endividadas na Capital.



“A principal variação que notamos é no índice de famílias com contas em atraso, que passou de 33,2% a 34,7%. Dentre os que estão com dívidas em atraso, a maioria dos que responderam, 34,4%, já estão há mais de 90 dias inadimplentes”, observa a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Daniela Dias.



O cartão de crédito continua sendo o principal meio de endividamento, citado por 61,7% dos entrevistados, seguido dos carnês e financiamentos de carro e casa. A pesquisa também aponta que o maior índice de endividados está entre os que recebem até 10 salários mínimos. Nesta faixa de renda, 63,3% informaram ter compromissos parcelados enquanto entre os que estão em faixas de renda superior o índice é de 47,5%.