Impostos sobre combustíveis são 'caixa preta', diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro, Presidente da República - Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo

Crítico da política de reajustes da Petrobras, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou neste sábado, 20, que a formação de preço dos combustíveis no País é uma "caixa preta". Ele também criticou a qualidade dos combustíveis vendidos e indicou que a gasolina e o óleo diesel poderiam ser 15% mais baratos se os órgãos de fiscalização "estivessem funcionando".

"Hoje em dia eu acho que a gasolina, o combustível, poderia ser, no mínimo, 15% mais barato, se todos os órgãos estivessem funcionando. Quem são todos os órgãos? Os órgãos de fiscalização ou de colaboração para fiscalizar", declarou Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais ao lado de um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

O chefe do Executivo citou como exemplo de órgão de fiscalização a própria Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, a Receita Federal e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O presidente cobrou maior fiscalização por parte da Receita e disse que está "ultimando" ao Inmetro uma forma de aferir à distância se postos de gasolina estão vendendo as quantidades certas de combustível.

Bolsonaro acrescentou que há "outros órgãos" responsáveis pela qualidade do combustível no País, mas que "ninguém nunca se preocupou em fazer absolutamente nada" para a fiscalização. "Agora uma pergunta a vocês: você sabe que quando você coloca seu combustível no carro você não tem certeza se tá marcando 30 litros lá no visor da bomba, se entraram 30 litros, você não sabe a qualidade desse combustível", citou.

"Quando você vê a nota fiscal você também não sabe quanto de imposto é federal, quanto é estadual, quanto é a margem de lucro dos postos e quanto se paga também na questão da distribuição. Você não sabe de nada, é uma caixa preta", declarou ele. "Tem locais no Brasil que postos de gasolina estão na mão de gente que realmente faz parte de organização criminosa. Temos que buscar solução para isso. Não vai faltar para nós, se Deus quiser, coragem de decidir, buscar o que é certo", disse.

Mais cedo, em evento militar, o presidente da República sugeriu novas mudanças na Petrobras na semana que vem. Na live com Eduardo Bolsonaro, o presidente também negou ter interferido na petrolífera ao indicar na sexta-feira o nome de Silva e Luna para o comando da estatal. "Não houve qualquer interferência na Petrobras. Tanto é que continua esse reajuste de 15%", disse.

Na última quinta-feira, 18, a Petrobras anunciou aumento de 15,2% no óleo diesel e de 10,2% na gasolina. Foi o quarto reajuste do ano e pesou para que Bolsonaro indicasse um novo nome para o comando da estatal. O diesel e a gasolina já acumulam alta de 27,5% e 34,8% em 2021.