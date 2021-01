IHS Markit reduz projeção de crescimento do PIB dos EUA de 4,3% para 4,0%

A IHS Markit revisou a sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos para 2021, derrubando a estimativa de 4,3% para 4,0% na comparação anual, segundo informou a consultoria em relatório enviado a clientes. Já no confronto entre os últimos trimestres de 2020 e 2021, a empresa elevou a sua projeção de 3,5% para 4,0%.

De acordo com a IHS Markit, a revisão ocorre por conta da piora do cenário da pandemia de covid-19 a curto prazo e pelo maior volume de estímulos nos EUA.

O economista-chefe de EUA da consultoria, Joel Prakken, explica que o aumento de casos pressionou as estimativas da empresa, enquanto o pacote de estímulos no valor de US$ 900 bilhões melhorou a projeção dos economistas da IHS Markit.

"Estimamos que o pacote de US$ 900 bilhões impulsionará o crescimento do PIB no primeiro trimestre em 4,5 pontos porcentuais e aumentará o nível do PIB em 2021 em 1,3%", disse Prakken no comunicado.