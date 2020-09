Ibovespa tem desempenho fraco em dia de cautela com cenário fiscal e quedas em NY

Ibovespa - (Foto: Amanda Perobelli/ Reuters)

O desconforto do mercado brasileiro com a questão fiscal doméstica domina as discussões nesta terça-feira e traz volatilidade ao mercado de ações. O Índice Bovespa alterna altas e baixas desde a abertura dos negócios, mas mostra pouco fôlego para recuperar as perdas de 2,41% registradas na segunda-feira, em meio ao ambiente de incertezas no cenário fiscal.

Pesa no mercado a intenção do governo de financiar o Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família, com recursos do Fundeb (fundo da área de educação) e com a postergação do pagamento de títulos precatórios. Para analistas do mercado financeiro, há o temor de que o governo esteja promovendo uma espécie de "pedalada fiscal", como forma de não romper o teto de gastos.

No exterior, o clima é de cautela antes do debate eleitoral entre Donald Trump e Joe Biden, além das questões relacionadas à pandemia de covid-19 e seus efeitos sobre a economia global. Com isso, os índices da bolsa de Nova York operam em baixa. Às 11h58, o Ibovespa tinha alta de 0,16%, aos 94.815,72 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,45%.