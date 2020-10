Ibovespa tem abertura fraca à espera de sinalização em Nova York

Ibovespa - (Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO)

O Índice Bovespa abriu em alta, mas não conseguiu sustentar a tendência e passou para o terreno negativo, à espera de uma sinalização dos índices de Nova York, onde o clima é de expectativa por notícias de avanços nas negociações de um novo pacote de estímulos fiscais.

Tanto a alta do Ibovespa como a queda neste início de pregão foram determinadas principalmente pelas ações do setor financeiro, que têm sido o grande destaque dos últimos dias.

Com desempenho inferior ao do índice no acumulado do ano, os papéis dos bancos espelham riscos políticos, fiscais e questões inerentes ao setor, às vésperas do início da divulgação de resultados trimestrais. Além disso, são ações que sofrem influência de suas pares no exterior.

Às 10h38, o Ibovespa tinha baixa de 0,10%, aos 100.441,49 pontos. Bradesco PN tinha queda de 0,60%, enquanto Itaú Unibanco PN perdia 0,66%.

Apesar dos números positivos do seu relatório de produção e vendas, as ações da Petrobras recuam, alinhadas à queda dos preços do petróleo no mercado internacional.

Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,27% nestes primeiros minutos de negociação. S&P500 e Nasdaq avançavam 0,41% e 0,56%, nesta ordem.