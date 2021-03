Ibovespa opera em alta após dados positivos do mercado de trabalho nos EUA

O Índice Bovespa, que chegou a cair momentaneamente nesta sexta-feira (5) após a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, mas ganhou fôlego e passou a oscilar em alta acima de 1%, registrando máximas no patamar acima dos 114 mil pontos. Profissionais nas mesas de operações afirmam que o apetite por risco vem principalmente investidores estrangeiros, que se destacam na compra de papéis do setor financeiro e de Petrobras.

Os EUA criaram 379 mil vagas de trabalho no mês passado, ante expectativa de 200 mil postos criados. Em princípio, analistas previam que um payroll forte poderia ser negativo para mercados acionários de países emergentes, pelo risco de migração de recursos para os EUA. No entanto, a percepção de que o mercado brasileiro de commodities pode ser beneficiado pela aceleração da economia americana é um dos argumentos para a melhora do humor. Às 11h40, o Ibovespa marcava 114.075,28 pontos, em alta de 1,23%. Em Nova York, todos os principais índices operam com ganhos.

No noticiário doméstico da manhã, a Anfavea, entidade que reúne as montadoras de veículos, anunciou queda de 3,5% na produção de fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na passagem de janeiro para fevereiro houve recuo de 1,3%. Segundo a Anfavea, a indústria automotiva teve o seu pior fevereiro desde 2016. As vendas do setor caíram 16,7% ante fevereiro do ano passado e 2,2% na passagem de janeiro para fevereiro. O estoque de carros correspondia a 18 dias no mês passado.