Ibovespa ignora altas em NY e recua com cautela diante do cenário doméstico

O Índice Bovespa ensaiou continuar o movimento de alta visto na quarta-feira, 30, mas não teve fôlego diante da alta do dólar e não demorou a cair. A desvalorização das ações no Brasil ocorre na contramão das bolsas de Nova York, que avançam com a aposta do investidor em um acordo que viabilize novo pacote de estímulos à economia.

No radar do investidor nesta quinta-feira estão os desentendimentos entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que na visão do mercado pode dificultar ainda mais o avanço de reformas estruturais. Segue ainda no foco o imbróglio em torno do financiamento do programa Renda Cidadã. Embora a informação de que o governo desistiu dos recursos de precatórios tenha sido considerada "positiva", segue indefinida a fonte de recursos para bancar o programa social que o governo quer implementar como substituto do Bolsa Família.

Às 10h40 desta quinta-feira, o Ibovespa recuava 0,11%, aos 94.503,52 pontos. Em Nova York, o índice Dow Jones subia 0,40%, o S&P500 avançava 0,48% e o Nasdaq tinha alta de 0,92%.