Ibovespa fecha quinta alta consecutiva, 0,32%, aos 110.575,47 pontos

mpulsionado pela manutenção do bom humor externo e dados favoráveis vindos da economia chinesa, o Ibovespa testou a marca dos 111 mil pontos, nível no qual oscilou na maior parte da sessão. No entanto, ao final do dia, o ímpeto comprador arrefeceu e o principal índice à vista do mercado acionário brasileiro recuou para fechar aos 110.575,47 pontos. Ao ainda marcar ganhos de 0,32%, engatou a quinta alta consecutiva, acumulando 4,27 na semana e 17,69% em novembro. Apesar da meia sessão em Nova York, o giro financeiro foi de R$ 27,7 bilhões, bem acima dos R$ 19 bilhões da véspera.

Dados positivos da economia chinesa pintaram o quadro favorável para a disparada de ordens de compras de ativos. Romero Oliveira, responsável pela mesa de operações da Valor Investimentos, diz que a recuperação da China dá suporte ao preço do minério de ferro, mesmo já a níveis elevados. O produto foi negociado no porto de Qingdao em alta de 0,96% a US$ 129,62 a tonelada nesta sexta-feira. "Para a Vale, isso é fluxo de caixa na veia", ressalta, lembrando que a empresa, que tem peso de pouco mais de 10% no índice, tem vindo de uma escalada constante e contribui para a alta do índice. Hoje Vale ON fechou com ganho de 2,44%, cotada a R$ 78,44 - um avanço de 52,45% em 2020.

O ambiente mais confiante no exterior, com as perspectivas de que as vacinas possam impedir uma retração das economias como a vista no início do ano, mantém o fluxo de investimentos estrangeiros, o que impulsiona Ibovespa. Segundo Rodrigo Moliterno, responsável pelas operações de renda variável da Vedha Investimentos, agora que também o cenário eleitoral nos Estados Unidos está mais definido, os investidores olham para as bolsas mais atrasadas, como a brasileira que está devendo em torno de 4% no ano. E com um bônus de atratividade que é o dólar apreciado. Hoje o dólar à vista encerrou em queda de 0,18%, a R$ 5,3256.

Para a semana que vem, Moliterno diz acreditar que, na segunda-feira, após o segundo turno das eleições municipais, o humor local pode mudar. O governador João Doria já marcou um pronunciamento para falar sobre a contaminação de Covid-19 no Estado. Para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Brasil está tendo um repique. O País passa por uma reversão de tendência, pois o número de casos de contaminação por Covid que estava caindo, agora, está subindo.