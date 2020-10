IBGE: setor de serviços volta a crescer no MS

Serviços auxiliares aos transportes e correio foi uma das atividades com destaque - (Foto: Helvio Romero/Estadão)

O volume de serviços empresariais no Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento mensal de 3,4% no mês de agosto deste ano. Os dados, divulgados hoje (14) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que o setor, que não inclui o ramo financeiro, voltou a crescer mesmo na pandemia.

As informações obtidas por meio da Pesquisa Mensal de Serviços – PMA revelam ainda que houve aumento na receita nominal durante o período. Considerando o mês de agosto com o anterior, a variação positiva para esse indicador foi de 1,5%.

O resultado é animador, pois os números mostram uma recuperação do segmento, como afirma o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. “Com a retomada das atividades, algumas empresas abriram, mas com capacidade de atendimento limitada. Essas empresas mostram alguma recuperação, mas com um ‘teto de retomada’”, concluiu.

O que comprova o ritmo de melhoria é a diferença de junho para julho deste ano, que foi negativa de 0,8%. O acumulado dos últimos 12 meses também apresentou uma progressão que havia no início do ano no MS, porém interrompida devido à pandemia no País. A taxa para o período subiu 0,7% em agosto.

No cenário nacional, o crescimento também se repete. De julho para agosto deste ano, o volume de serviços no Brasil teve uma alta de 2,9%. O aumento reverberou em quatro das cinco atividades investigadas. Os serviços prestados às famílias, com 33,3%, e os serviços auxiliares aos transportes e correio, com 3,9%, representaram os maiores destaques.