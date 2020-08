IBGE: Taxa de desemprego sobe em 11 das 27 UFs no 2º tri ante período anterior

A maior alta do primeiro para o segundo trimestre ocorreu em Sergipe, cuja taxa de desemprego apresentou alta de 4,3 pontos porcentuais (p.p.). - ( Foto: EVANDRO LEAL/AGÊNCIA FREELANCER/FOLHAPRESS/JC)

A taxa de desocupação teve avanço estatisticamente significativo em 11 das 27 Unidades da Federação (UFs) na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2020. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Trimestral, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desocupação no total do País no segundo trimestre foi de 13,3%, ante 12,2% no primeiro trimestre, como foi informado na divulgação da Pnad Contínua mensal, no início de agosto. No segundo trimestre do ano passado, a taxa de desocupação era de 12%.

No Estado de São Paulo, a taxa de desocupação passou de 12,2% no primeiro trimestre para 13,6% no segundo trimestre. As maiores taxas no período de abril a junho foram observadas na Bahia (19,9%), em Sergipe (19,8%) e em Alagoas (17,8%). Os menores resultados ocorreram em Santa Catarina (6,9%), Pará (9,1%) e Rio Grande do Sul (9,4%).

A maior alta do primeiro para o segundo trimestre ocorreu em Sergipe, cuja taxa de desemprego apresentou alta de 4,3 pontos porcentuais (p.p.). outros aumentos relevantes ocorreram em Mato Grosso do Sul (+3,7 p.p.) e Rondônia (+2,3 p.p). Segundo o IBGE, apenas Amapá e Pará tiveram queda na taxa (-5,8 p.p. e -1,6 p.p., respectivamente). Os demais Estados apresentaram estabilidade na taxa de desemprego.