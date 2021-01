Há quem diga que retomada econômica poderá demorar 2 anos, diz Altmaier

Ministro da Economia e Energia da Alemanha, Peter Altmaier - ( Foto: Estadão )

O ministro da Economia e Energia da Alemanha, Peter Altmaier, comentou nesta segunda, 25, que a retomada econômica global depois da crise gerada pela pandemia de coronavírus pode durar anos. "Podemos esperar um crescimento econômico, apesar da pandemia? Para alguns, não levará meses, mas um ano ou dois até que economia se recupere", disse.

Altmaier discorreu sobre o tema durante painel "Restaurando o crescimento econômico (Opção 2)", promovido pelo Fórum Econômico Mundial, que este ano trocou o encontro presencial em Davos por um evento online devido à pandemia de coronavírus. Uma edição in loco está prevista para ocorrer em maio, em Cingapura.

"Eu vejo grande chance de sinergias serem criadas, como na área de sustentabilidade, por exemplo", salientou o ministro. Ele citou que é possível que isso ocorra não só nas economias mais ricas como também nos países em desenvolvimento e na América do Sul.

O debate teve como ponto de partida a previsão do Banco Mundial de que a maioria dos países entrará em recessão em 2020, com o Produto Interno Bruto (PIB) global se contraindo em mais de 5%. Os participantes examinam como restaurar o crescimento, com recomendações sobre como empresas e governos podem colaborar de forma mais eficaz em uma nova agenda econômica que aumenta a produtividade, sustentabilidade e prosperidade compartilhada em 2021.

Além de Altmaier, também fizeram parte do painel a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire; o diretor-executivo da Volkswagen AG, Herbert Diess; e o presidente e CEO do Goldman Sachs, David Solomon.