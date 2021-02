Guedes cancela participação em evento; organização fala em reunião de emergência

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou a participação em evento do Center for Strategic & International Studies (CSIS) sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

De acordo com a organização do evento, Guedes foi chamado para uma "reunião de emergência" sobre temas em tramitação no Congresso Nacional.

O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Roberto Fendt, participará do evento da CSIS no lugar do ministro.