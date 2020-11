GPA: Peter Estermann renuncia ao cargo de diretor presidente

A saída do cargo é parte da preparação da cisão da subsidiária Assaí - (Foto: Divulgação)

O GPA informou na noite desta quarta-feira que o presidente executivo do grupo, Peter Paul Estermann, renunciou ao cargo como parte da preparação da cisão da subsidiária Assaí. Christophe Hidalgo, atual diretor financeiro, acumulará interinamente a posição de presidente executivo.

"Sou muito grato ao Peter por ter desempenhado um papel importante ao longo desses mais de sete anos na companhia. Dentre suas contribuições estão o processo de transformação do GPA, reestruturação do Multivarejo e integração da plataforma latino-americana com o Éxito", diz Ronaldo Iabrudi, co-vice-presidente do Conselho de Administração.

O Assaí continua sob a liderança de Belmiro Gomes, enquanto o Multivarejo, operado pelo GPA, segue com Jorge Faiçal. "Ambos assumirão oportunamente cargos de Diretor Presidente das duas companhias listadas que resultarão da cisão, passando a conduzi-las por um novo ciclo de desenvolvimento estruturado", diz a companhia em comunicado.