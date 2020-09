Governo qualifica empresa Ferroeste no PPI - (Foto: Divulgação/PPI Gov/Agência Brasil)

O governo federal qualificou no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) a empresa Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste), para fins de apoio ao processo de desestatização. A decisão consta de decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU). O ato também institui um comitê de governança que irá acompanhar a execução do projeto em todas as etapas necessárias para sua implementação, com o apoio administrativo da Secretaria Especial do PPI.