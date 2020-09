Governo paulista concede Usina de Traição por R$ 280 milhões

Governador de São Paulo, João Doria - (Foto: Sergio Andrade)

O consórcio Usina São Paulo venceu a licitação para a concessão da antiga Usina de Traição, agora chamada Usina São Paulo, que fica às margens e sobre o Rio Pinheiros. A proposta vencedora foi de R$ 280 milhões. O certame foi conduzido pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE).

O critério para julgamento das propostas era obter o maior preço ofertado para a parcela (outorga) fixa. O prazo de concessão é até novembro de 2042.

Segundo o governo paulista, o Consórcio Usina São Paulo é formado pelas empresas Kallis Administração e Participações Eireli, Nacional Shopping Planejamentos e Reestruturação de Shopping Center Ltda. e Concessões e Participações BR Ltda.

Segundo o governador de São Paulo, João Doria, com a concessão, o governo vai economizar R$ 12 milhões por ano com custos de manutenção da usina.

A concessão da usina faz parte do plano de revitalização do Rio Pinheiros, na capital paulista. A ideia do governo de São Paulo é criar áreas de convivência no entorno do rio.

No local devem ser implantados um mirante, bares, lanchonetes, escritórios e lojas, além de serem instaladas passarelas para pedestres e bicicletas. Segundo Doria, as obras devem ser entregues em 2022.