Governo investe R$ 9,3 milhões para a construção de pontes de concreto na região sul - (Foto: Saul Schramm)

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), firmou nessa semana contrato para construção de três pontes de concreto na região sul do Estado. No total, serão investidos R$ 9,3 milhões oriundos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul). As estruturas serão erguidas sobre o córrego Toro (MS-290), sobre o Rio Amambai (MS-290) e Rio Iguatemi (MS-386), totalizando 205 metros de travessia.

Sobre o córrego Toro, em Naviraí, a ponte terá 25 metros de extensão. Já sobre o Rio Amamabai, entre Itaquiraí e Naviraí, a ponte terá 89 metros de comprimento. A empresa M S Klauczek Ltda- EPP terá 300 dias para construir as duas pontes (córrego Toro e Rio Amambai). O valor do contrato é de R$ 4,5 milhões.

A maior estrutura será a travessia sobre o Rio Iguatemi, entre as cidades de Iguatemi e Japorã, com 91 metros de extensão. Para essa obra o prazo será de 300 dias. O contrato firmado com a empresa Concrelaje Indústria de Pré- Moldados de Concreto Ltda é de R$ 4,8 milhões. Ambos os contratos foram publicados no Diário Oficial do Estado, no dia 27 de janeiro.

Também nessa semana saiu o resultado da licitação para a construção da ponte de concreto sobre o Rio Piripucu, em Bela Vista. A estrutura terá 50 metros de extensão e a empresa vencedora do processo licitatório deve assinar contrato nos próximos dias.

A substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto faz parte do programa “Mais Pontes”, criado pelo governador Reinaldo Azambuja para dar melhores condições de trafegabilidade, facilitando acesso a diferentes regiões e contribuindo com o escoamento das produções locais.

O governador espera concluir seu mandato em 2022 com a entrega de 163 pontes de concreto em todas as regiões do Estado. Ao todo o investimento será de R$ 220 milhões. Nos primeiros 4 anos de gestão foram construídas cerca de 100 estruturas e na atual gestão serão mais 63 (pontes), que vão contribuir para o desenvolvimento local.

Projetos

Conforme publicação do Diário Oficial do Estado, a empresa JF Engenharia de Estruturas Ltda EPP venceu a licitação e vai elaborar o projeto executivo para a construção de seis pontes: Córrego Barreiro, Vazante Feioso 1, Rio Negro, Rio do Peixe, Rio Paraíso e Córrego Bela Vista. O contrato já foi assinado e o extrato publicado nessa quinta-feira (28.01). A mesma empresa já assinou contrato para elaborar o projeto da ponte de outro córrego Barreiro, na MS-340, entre Rochedo e Bandeirantes, e também a ponte sobre o Rio Midaque. O extrato foi publicado no dia 26 de janeiro.

Para mais oito estruturas, a Agesul também licitou e a mesma empresa, JF Engenharia de Estruturas Ltda EPP, é que fará o projeto executivo das obras. O resultado da licitação foi publicado no dia 26 de janeiro e logo o contrato será assinado. As pontes serão sobre o córrego Memória, córrego Cachoeira, Córrego Ariranha, Ribeirão das Botas, Silidônio, Rio Emboscada, Córrego Ipané e Córrego Fumaça.