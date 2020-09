Governo fará preço do arroz baixar e produto não faltará, garante ministra

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu que o governo fará o preço do arroz baixar e que o produto não vai faltar nas prateleiras dos supermercados. Nesta terça-feira, 8, a ministra respondeu pergunta sobre o assunto feita pela youtuber Esther Castilho, de 10 anos de idade.

A menina questionou a cúpula de ministros antes de uma reunião do grupo.

"O arroz não vai faltar; agora ele tá alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser vamos ter uma supersafra ano que vem", garantiu Tereza Cristina.

Produtos da cesta básica registraram aumento de preços recentemente. Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e o jornal O Estado de S. Paulo mostraram, um dos motivos é o crescimento nas exportações, além do alto valor do dólar em relação ao real.

Na conversa, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também incentivou a youtuber mirim a fazer uma pergunta para André Brandão, presidente do Banco do Brasil (BB), sobre "os empréstimos para quem planta arroz".

"Está saindo muito dinheiro", disse Brandão, sem entrar em detalhes.