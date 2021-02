Governo do Estado deposita hoje salário dos servidores

Salario servidores - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

O salário dos 79 mil servidores estaduais está sendo depositado nesta segunda-feira (1º) e estará disponível para saque na terça-feira (2).

São mais de 47,7 mil servidores ativos e 31,4 mil inativos.

Ao se reunir com o secretário de Fazenda, Felipe Mattos, na tarde desta sexta-feira (29) o governador em exercício, deputado Paulo Corrêa, autorizou o pagamento dos servidores estaduais no início da semana. “Mantendo o que vem sendo feito pelo governador Reinaldo Azambuja em sua administração, determinei que os salários sejam creditados na segunda-feira, para que os servidores estejam com os vencimentos em suas contas na terça-feira, bem antes do quinto dia útil”, afirmou.

Os R$ 419.665.009,47 (valor sem os encargos) referentes a folha de janeiro, serão creditados na segunda-feira e estarão disponíveis nas contas bancárias dos servidores na terça-feira (2), segundo dia útil do mês. Mato Grosso do Sul possui atualmente 47,7 mil servidores ativos e 31,4 mil inativos.

Com o pagamento referente a janeiro, o Governo do Estado mantém os salários em dia e injeta R$ 419.665.009,47 na economia.