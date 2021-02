GM surpreende em lucro líquido e receita no 4º trimestre

A General Motors (GM) superou as expectativas de investidores ao divulgar seu balanço do quarto trimestre de 2020, dando força às ações da empresa no pré-mercado de Nova York. Por outro lado, o movimento foi contido pelo alerta da companhia de que a escassez de chips no mercado internacional pode reduzir os ganhos da empresa em até US$ 2 bilhões em 2021. No quarto trimestre de 2020, a montadora registrou lucro líquido de US$ 2,8 bilhões, ou US$ 1,93 em termos ajustados por ação, acima da expectativa de US$ 1,64 de análises compiladas pela Refinitiv. Já a receita da empresa no período foi de US$ 37,5 bilhões, maior que a projeção da Refinitiv, de US$ 36,12 bilhões. Às 9h44 (de Brasília), a ação da GM subia 1,39% no pré-mercado acionário de Nova York.