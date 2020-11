Furnas realiza 1º leilão de compra no mercado livre e contrata 15 empreendimentos

Pela primeira vez na sua história, Furnas realizou um leilão para compra de longo prazo de energia elétrica incentivada de novos empreendimentos de fontes eólica e solar no ACL (Ambiente de Contratação Livre). A empresa contratou, na quinta-feira, 12, energia de 15 empreendimentos solares por um prazo de 15 anos, para comercialização a partir de 2024.

A negociação acontece em um momento em que a Eletrobras, controladora de Furnas, está na fila de privatização, sendo um dos argumentos para a venda a falta de recursos para investimentos na expansão do sistema elétrico brasileiro. Com a aquisição no mercado livre, os investimentos serão feitos por terceiros, o que reduz a pressão no caixa da companhia.

Os empreendimentos ficam na Bahia, Piauí, Ceará e Paraíba, somando um total de mil megawatts de potência instalada, com um investimento estimado pelas empresas responsáveis pelos ativos, de cerca de R$ 4,1 bilhões.

"Com o resultado bem sucedido do leilão, Furnas amplia sua carteira de energia renovável e incentivada para comercialização no mercado livre convencional e especial", explicou em nota o superintendente de Comercialização de Energia e Transmissão de Furnas, Luiz Laércio.