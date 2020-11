Funsat oferece nesta sexta-feira mais de 200 vagas de emprego em diversas áreas

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece nesta sexta-feira (27), 263 vagas de emprego em diversas áreas, sendo 45 para PCD (pessoa com deficiência).

Agente de saneamento, para que obtivessem uma maior participação de candidatos ao cargo, a equipe de seleção da empresa junto com a equipe captação de vagas da Funsat chegaram em um consenso de flexibilização do critério de exigência de experiência. Porém, o profissional que queira participar do processo deve tomar conhecimento das atribuições do cargo e analisar se tem as aptidões e condições físicas para cumprimento das tarefas. Além, da exigência de escolaridade solicitada (Ensino médio completo).

Para esta ocupação, o profissional será responsável pelo cumprimento de tarefas realizadas em campo, sendo manutenção e implantação de ligações, atuando nos serviços de execução de corte e religação, vistorias, dentre outras. Como as atividades são realizadas externamente, irão caminhar e estarão sujeitos as condições climáticas. Salário mais hora-extra, vale-transporte e outros benefícios que serão esclarecidos na entrevista.

– 2 vagas para Auxiliar de lavanderia: irá auxiliar na lavagem, passadeira e atendimento ao cliente. Necessário conhecimento ao menos em uma das funções, empresa também fornecerá curso.

Salário R$ 1.217,00 mais vale-transporte

Para concorrer às vagas e participar das seleções e entrevistas é necessário apresentar todos os documentos solicitados na carta de encaminhamento e caneta esferográfica.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido à pandemia da Covid-19 é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.