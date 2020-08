Funcionalismo integra o grupo dos 6% mais ricos

Fucnionários Federais Civis - (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O levantamento mostra que o patamar médio de salários do funcionalismo público federal coloca seus servidores no grupo dos 6% mais ricos, portanto, menos expostos à chamada regressividade do sistema tributário brasileiro (quadro que evidencia que quem ganha mais paga proporcionalmente menos impostos).

A crítica é que essa situação faz com que as atuais regras do serviço público atuem como um distribuidor de renda às avessas.

Só em 2019, os mais de 605 mil funcionários federais civis, por exemplo, custaram R$ 319 bilhões de reais, 21 vezes mais do que os recursos investidos em saneamento no País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.