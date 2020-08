Funchal: Transferência de lucro do BC ao Tesouro deve ser discutida este mês

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal - ( Foto: Edu Andrade/ASCOM/ME)

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, confirmou nesta terça-feira, 18, que o órgão deve solicitar ainda neste mês a transferência de parte do lucro cambial do Banco Central com a administração das reservas.

Esse montante depositado no BC está hoje em R$ 521,1 bilhões, mas depende de autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) para ser remetido ao Tesouro. Funchal lembrou que a pandemia de covid-19 trouxe severa restrição de liquidez e citou a necessidade de aumento de emissões de títulos pelo Tesouro nos últimos dois meses.

"Do lado da demanda por títulos, o mercado respondeu ao choque não com aumento de preços nos títulos curtos, mas com o encurtamento da dívida. Então essa rolagem nos próximos meses ficará volumosa", afirmou, em videoconferência organizada pelo banco Santander. "Então faz todo sentido, olhando essa mudança severa do mercado, levarmos esse tema para o CMN ainda em agosto", completou.