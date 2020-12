Frigorífico de Nova Andradina assina TAC contra a Covid-19

Ilustração - (Foto: Bernadett Szabo/Reuters)

Com o agravamento da pandemia, a unidade do Naturafrig Alimentos no município de Nova Andradina, a 239 km de Campo Grande, assinou ontem (11), o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), para intensificar o combate a Covid-19. Quando descumprido o acordo prevê pena de pagamento de multa mensal no valor de R$ 12 mil por cláusula descumprida, limitada ao valor de R$ 350 mil.

O termo impõe ao longo de 42 cláusulas, obrigações a serem cumpridas enquanto perdurar o estado de calamidade pública. As medidas estabelecem a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 entre os 653 empregados da indústria e, consequentemente, da população em geral.

Os 42 itens tratam de estratégias de monitoramento, como a adoção de escalas de trabalho visando a redução do fluxo de pessoas; isolamento de trabalhadores com sintomas ainda que não exista diagnóstico confirmado da doença; adoção de protocolos de biossegurança e de comunicação, identificação e afastamento quando necessário.

Foi estabelecida, por exemplo, a obrigação de manter os trabalhadores com diagnóstico positivo em isolamento domiciliar pelo período mínimo de dez dias contados do início dos sintomas ou da data da coleta para teste (na hipótese de infectado assintomático).

O TAC também determina a limpeza e desinfecção completa dos ambientes internos/externos da indústria, mediante uso de sanitizante específico indicado pelas autoridades sanitárias nacionais e eficazes para combate da Sars CoV-2. Ações para garantir o distanciamento entre os trabalhadores também deverão ser seguidas. O frigorífico deverá reorganizar, escalonar e modular os horários de entradas e saídas à unidade

O Procurador do Trabalho no município de Dourados, Jeferson Pereira defende a manutenção das atividades produtivas (incluindo as plantas frigoríficas do estado), desde que observado o cumprimento dos protocolos e recomendações contidas nos nos planos de biossegurança e das autoridades sanitárias.