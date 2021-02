França: Google paga multa de 1,1 milhão de euros por classificação de hotéis

Hotel na França - Foto: Divulgação

O governo da França anunciou em comunicado nesta segunda-feira (15) que o Google Ireland e o Google France, subsidiárias da gigante americana, concordaram em pagar 1,1 milhão de euros em multa. As empresas foram punidas após uma investigação no país apontar para o "caráter enganador da classificação de hotéis pelo Google, especialmente em seu mecanismo de pesquisa".

A nota diz que as empresas concordaram em corrigir suas práticas no episódio. O país considera que a classificação que vigorava no site era prejudicial a consumidores, que acabavam por ser "enganados" sobre o nível de serviço que poderiam esperar ao reservar certas acomodações, além de causar prejuízos para hoteleiros cujos estabelecimentos eram apresentados com classificação inferior a um ranking oficial existente, o da agência de promoção do turismo Atout France.