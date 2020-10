Fluxo de passageiro aumenta 345% no Aeroporto de Campo Grande em comparação com mês de pico da Covid

Dados mais recentes, mostram que em agosto o aeroporto recebeu 411 operações de voos comerciais regulares, entre pousos e decolagens, e 39.780 passageiros - (Foto: Hanelise Brito/A Crítica)

O fluxo de passageiros no Aeroporto de Campo Grande cresceu 345,9% em agosto em relação a maio deste ano, quando o Estado vivia o auge da pandemia por coronavírus.

Dados mais recentes, mostram que em agosto o aeroporto recebeu 411 operações de voos comerciais regulares, entre pousos e decolagens, e 39.780 passageiros, entre embarques e desembarques. Um número considerável se compararmos com o mês de maio que teve 118 operações e 8.921 passageiros. No total de voos a alta é de 248,3%.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, com o fechamento das fronteiras e o cancelamento de voos, o segmento de viagens foi fortemente impactado. O Aeroporto ainda não está operando com voos direto para Congonhas, somente para Guarulhos. Apesar disso, a procura por voos está grande e as pessoas só não estão viajando mais por causa da limitação dos voos, é o que diz uma empresa de consultoria de Campo Grande.

Houve aumento no fluxo de viagens - (Foto: Hanelise Brito/A Crítica)

A auxiliar administrativo, Cleonice Alves comemorou essa retomada. Ela informou que remarcou sua viagem várias vezes. “Ganhei essa viagem de presente de aniversário em maio, de lá pra cá, remarcaram ela umas três vezes, agora finalmente estou indo viajar”, completa.

A Infraero esclareceu que no terminal sul-mato-grossense, além das telas informativas e dos avisos sonoros, passageiros encontram adesivos instrutivos em todas as áreas do Aeroporto, para embarcar e desembarcar com segurança.

Destinos mais procurados - Depois de meses de isolamento, muita gente está em busca de "novos ares". Cristiana Albuquerque, é CEO no ramo de viagens e afirma que o turismo nacional reaqueceu. “Nos meses de agosto e setembro tivemos uma venda representativa, um aquecimento na procura por viagens dentro do Brasil. As pessoas estão querendo viajar no mercado interno’’, afirma.

A respeito do mercado internacional, ela explica que a procura está menor. “O turista quer estar em lugares onde ele se sinta seguro, ele não quer ir para um destino onde corre o risco de ficar preso, caso a fronteira seja fechada, por conta disso ele está voltando primeiramente para o mercado nacional”, explica.

Outra profissional que comemorou o crescimento das vendas, foi a Diretora Priscylla Goulart. “No mês de setembro as pessoas voltaram a procurar mais por pacotes de viagens, a pandemia ainda vai levar um tempo para passar e todos estão ansiosos para voltar a viajar, estamos empenhados e seguindo todos os protocolos de biossegurança para atender a todos”, afirmou