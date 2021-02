Fiems lança projeto multimídia com estreia de podcast sobre comércio exterior "Talk Comex"

Com a apresentação das jornalistas Angela Schafer e Flávia Galdiole, o programa está ao ar nas principais plataformas de streaming. - (Foto: Divulgação)

Pensando na digitalização e democratização da informação, explorando múltiplas plataformas de conteúdo, a Fiems lançou, na noite de ontem (09/02), seu primeiro podcast voltado para a indústria de Mato Grosso do Sul. Trata-se do “Talk Comex”, um podcast sobre comércio exterior, que leva de forma simples e descontraída informações sobre o mercado externo.

Com a apresentação das jornalistas Angela Schafer e Flávia Galdiole, o programa está ao ar nas principais plataformas de streaming e os interessados podem acessá-lo pelo Spotify e SoundCloud, além do site da Fiems. A cada mês, será disponibilizado um novo episódio, com entrevistas e comentários de especialistas, abordando os principais assuntos relacionados ao mercado externo.

Segundo o chefe de gabinete da Presidência da Fiems, Robson Del Casale, o Sistema Indústria tem se colocado em um propósito muito claro de levar as suas produções e informações de interesse para todos os públicos por meios modernos, digitais e inovadores. “O podcast é de fato uma ferramenta que vai ajudar bastante, como uma fonte de informação das mais variadas. É uma experiência que tenho certeza que vai dar certo e será uma forma de levar todas as informações do setor aos industriais e à comunidade”, projetou.

Robson Del Casale acrescenta que, nesse aspecto, a Fiems, mais uma vez, mostra inovação. “Essa é uma diretriz muito clara para o presidente Sérgio Longen, levar esse tipo de informação de uma forma leve, clara e ágil. É o nosso primeiro produto nessa nova proposta e tem tudo para dar certo. Com certeza será um sucesso”, afirmou.



O “Talk Comex” trará um panorama da situação no Estado, no Brasil e no mundo, com dicas para ajudar os empresários locais a explorar esse mercado. No primeiro episódio do “Talk Comex”, o tema da conversa será a perspectiva para o mercado externo em 2021 e os convidados são André Cavalcante Silva, administrador de empresas e especialista em mercado externo, e a coordenadora do CIN/MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul), Gracieiry Arruda Ferreira, que falarão sobre o cenário atual, as expectativas e os desafios do Comex.

