FGV: PIB contraiu 10,3% no 2º trimestre, mostra IAE

PIB - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Produto Interno Bruto (PIB) encolheu 10,3% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2020, segundo o Indicador de Atividade Econômica (IAE) de junho, divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), após incorporar os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada mais cedo nesta quinta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em junho isoladamente, o IAE apontou um avanço de 4,1% no PIB em relação a maio, mas "a forte retração registrada em abril foi determinante para o desempenho negativo no trimestre", disse a FGV, no comunicado divulgado há pouco. Na comparação com junho de 2019, o IAE apontou queda de 6,7%, acelerando ante o tombo de 12,7% em maio ante igual mês de 2019.

Na série trimestral, o IAE apontou uma queda de 10,7% no PIB do segundo trimestre ante igual período de 2019. Com isso, o primeiro semestre fechou com recuo de 5,3% em relação à primeira metade do ano passado. No acumulado em 12 meses até junho, o IAE registra queda de 2,0%.

O IAE procura antecipar a tendência da economia brasileira a partir dos dados das principais pesquisas mensais de atividade divulgadas pelo IBGE, a Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e a PMS. A PMS apontou alta de 5,0% no volume de serviços prestados em junho ante maio.