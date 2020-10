FGV: IPC-S desacelera nas 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de outubro

A inflação mensurada pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) perdeu força em todas as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na segunda quadrissemana de outubro. O índice para o período ficou em 1,01%, abaixo do 1,18% registrado na semana anterior. As capitais pesquisadas pela FGV são Salvador (de 0,75% na semana passada para 0,74% agora), Brasília (1,29% para 1,06%), Belo Horizonte (1,54% para 1,40%), Recife (1,09% para 1,02%), Rio de Janeiro (1,27% para 0,99%), Porto Alegre (0,96% para 0,81%) e São Paulo (1,27% para 1,06%).