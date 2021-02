IPC-S desacelera em 6 das 7 capitais pesquisadas no fechamento de janeiro

IPC - (Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) perdeu tração em seis das sete capitais pesquisadas no fechamento de janeiro em relação à terceira quadrissemana do mês, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice cheio desacelerou a 0,27%, de 0,42% na semana passada e de 1,07% no fim de dezembro. A única capital a registrar aceleração em sua taxa foi Brasília, onde o IPC-S passou de 0,06% para 0,12%. Houve decréscimo nas taxas de Salvador (0,33% para 0,03%), Belo Horizonte (0,51% para 0,16%), Recife (0,70% para 0,52%), Rio de Janeiro (0,37% para 0,13%), Porto Alegre (0,66% para 0,49%) e São Paulo (0,33% para 0,29%).